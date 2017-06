La Juventus festeggia Halloween: "Siamo una squadra mostruosa"

La Juventus ha deciso di augurare buon Halloween ai tifosi attraverso un video pubblicato sul proprio sito e profili social ufficiali. Nel filmato prende la parola Marchisio: "Con Il Napoli è stata dura ma siamo una squadra mostruosa". In seguito scorrono le immagini dei gol dei bianconeri contro la squadra di Sarri: Bonucci e Higuain si trasformano in mostri che non lasciano scampo ai rivali. E' questo lo scherzetto della squadra di Allegri...

Buon #Halloween a tutti! Questo è il nostro “scherzetto”… pic.twitter.com/aXmWGhjcu8 — JuventusFC (@juventusfc) 31 ottobre 2016