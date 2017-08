La Juventus 'consacra' Dybala: è sua la maglia numero 10

Dybala uomo simbolo della Juventus. Sarà infatti l'attaccante argentino a indossare la maglia numero 10 dei bianconeri abbandonando così la 21. La notizia si è diffusa rapidamente in serata facendo subito scatenare i tifosi sui social già prima dell'annuncio ufficiale da parte dei Campioni d'Italia. L'ultimo giocatore con il 10 sulle spalle dalle parti di Torino è stato Paul Pogba prima della cessione al Manchester United nell'estate del 2016.



Nell'immaginario collettivo Alex Del Piero ha rappresentato storicamente il grande 10 della Juve. Con questa mossa il club di corso Vittorio Emanuele vuole evidentemente blindare Dybala, farne uno degli uomini più rappresentativi e allontanare in maniera definitiva o quasi le voci di mercato con Real Madrid e Barcellona pronte all'assalto. A questo punto le big spagnole dovranno forse rassegnarsi...

IL COMUNICATO DELLA JUVE: "TALENTO PURISSIMO"

"È stata la maglia, tra gli altri, di Omar Sivori, di Michel Platini, di Roberto Baggio e di Alex Del Piero: ora, la numero 10, è di Paulo Dybala. "La Joya", dal giorno del suo arrivo nel 2015, in queste due prime stagioni ha fatto letteralmente innamorare i tifosi bianconeri, con giocate sopraffine e 42 reti in 94 presenze, una più bella dell'altra. Dall'esordio, subito in rete, la notte della Supercoppa di Shanghai, l'8 agosto del 2015 contro la Lazio, passando per capolavori come il mancino di controbalzo contro il Milan il 21 novembre 2015; o il colpo da biliardo contro la Roma del 24 gennaio 2016; o ancora la punizione capolavoro contro il Palermo, lo scorso 17 febbraio, o la geniale doppietta al Barcellona, nella gara di andata dei quarti di Champions dello scorso 11 aprile. Un talento purissimo, protagonista ideale della maglia più ambita, quella dei fuoriclasse. Proprio come Paulo. Proprio come il nostro nuovo numero 10".

DEL PIERO: "GODITELA DA JUVENTINO VERO"