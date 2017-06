La Juventus celebra il più grande di sempre: tanti auguri Buffon

Abbiamo gioito e fatto la storia, insieme. La Juve è parte di te: tanti auguri @gianluigibuffon! pic.twitter.com/agj4zfY86x — JuventusFC (@juventusfc) 27 gennaio 2017

Questo il testo scelto dal club bianconero per celebrare il suo capitano: "Standing ovation. Non ci viene un’altra immagine possibile, pensando a come celebrare il compleanno del Capitano, che cade proprio oggi. Compie 39 anni, Gianluigi Buffon, ma per lui è davvero come se il tempo, al fischio d’inizio di ogni partita, si fermasse. Quando inizia il match lui diventa un eternamente giovane fuoriclasse, capace di essere da un lato punto di riferimento per tutti i suoi compagni, capitano sul campo e negli spogliatoi, e dall’altro di regalare al pubblico e ai tifosi pillole di talento purissimo. Pillole di leggenda. Non staremo, questa volta, ad elencare trofei, vittorie, trionfi e coppe che il Capitano ha alzato con noi, perché un “semplice” palmarès è qualcosa di quasi restrittivo per rendere la grandezza di Gigi. Una grandezza che i tifosi bianconeri conoscono benissimo, ed è proprio per questo che tutti insieme ci alziamo in piedi per una lunghissima standing ovation. Buon compleanno, Capitan Gianluigi Buffon"