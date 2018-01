La Juventus cambia sempre: 'albero di Natale' nuova svolta?

Nei pensieri di Allegri c'è una Juve sempre in movimento, una creatura in grado di cambiare pelle e forma senza modificare la sostanza: il risultato. Stavolta non c'è bisogno di arrabbiarsi troppo per cambiare le cose, l'allenatore bianconero può farlo come e quando vuole e non serve una scottatura come quella dello scorso 15 gennaio a Firenze per passare dal 3-5-2 al 4-2-3-1. Le cose sembrano funzionare adesso, anche in difesa, dove la crescita di Benatia ha fatto dimenticare la voragine creata dalla cessione di Bonucci.



Ma quale può essere il vestito migliore per questa Juve? Il 4-2-3-1 nella stagione scorsa aveva portato a una svolta, ma in questa sembra dare minori garanzie. E' vero, è un sistema di gioco in grado di esaltare le qualità di Dybala, ma con il centrocampo a due Khedira e Pjanic soffrono, e Mandzukic non sembra avere la stessa voglia di sacrificarsi di 12 mesi fa.



Così Allegri ha varato la Juve con il 4-3-3, con Matuidi a rinforzare il centrocampo e dare maggiore protezione alla difesa. Missione compiuta, ma il problema è che con questo assetto tattico Dybala non sembra trovarsi a proprio agio, e l'allenatore di Livorno sembra averlo capito, visto che lo ha lasciato fuori spesso e volentieri, non solo per ragioni disciplinari. In questo schieramento, oltre ai punti fermi Higuain e Mandzukic, importante anche come arma di difesa e attacco nel gioco aereo, meglio Cuadrado, in grado di fare bene le due fasi e permettere ad Allegri di passare in corsa anche al 4-4-2.



Ma lo schieramento più adatto per tentare l'assalto all'Europa potrebbe essere proprio il 4-3-2-1, visto anche nel derby di Coppa Italia contro il Torino. Qui la velocità di Douglas Costa e l'estro di Dybala sono liberi di agire e innescare i movimenti di Higuain. Sembra un azzardo l'impiego di Cuadrado nel ruolo di esterno basso di destra, ma il colombiano è ormai cresciuto anche in fase difensiva e poi se guardiamo squadre come Real Madrid o Barcellona, i terzini sono praticamente delle ali. La prossima "allegrata" potrebbe essere proprio questa: per arrivare alla Champions, del resto, serve soprattutto osare.