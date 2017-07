La Juve cambia programma: niente tournée in Messico

La Juventus modifica i piani estivi. I bianconeri (che hanno ripreso gli allenamenti domenica scorsa senza i big ancora in vacanza) hanno infatti annunciato attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale che non prenderanno parte alla tornée in Messico, nello specifico alla Supercoppa Tecate, "a causa della riprogrammazione della prima parte della preparazione della squadra in vista dei prossimi incontri ufficiali (la supercoppa italiana del 13 agosto contro la Lazio ndr)".



Saltano quindi le partite contro Monterrey e Tigres, previste per il 18 e 19 luglio prossimi a Monterrey: "Il calendario attuale e il programma della preparazione non avrebbero permesso di offrire uno spettacolo all’altezza delle aspettative del pubblico messicano".