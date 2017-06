La Giunta dà l'ok al nuovo stadio della Roma: "Portiamo avanti progetto"

Passo decisivo nella realizzazione del nuovo stadio della Roma: la Giunta dei 5 stelle ha dato il proprio ok. "I proponenti e il Campidoglio hanno un obiettivo comune che è quello di portare avanti il progetto dello stadio. I proponenti hanno illustrato molti aspetti del progetto. Noi abbiamo formulato alcune domande e alcune considerazioni" dichiara infatti il vicesindaco di Roma con delega allo sport Daniele Frongia al termine dell'incontro con la Roma sul progetto dell'impianto a Tor di Valle. "Continueremo a lavorare insieme: sono previsti altri incontri sempre nel rispetto dei tempi della conferenza dei servizi" aggiunge poi Frongia.



Il dg giallorosso Mauro Baldissoni dopo quasi tre ore passate in Campidoglio sottolinea: "Abbiamo finalmente potuto presentare il progetto ad alcuni membri della Giunta e del Consiglio comunale che non avevano avuto modo di studiarlo. C'è stata quindi una lunga presentazione di tutti gli aspetti di questo progetto che è molto ampio e complesso. Da parte loro ci hanno fatto alcune domande, alcuni commenti e fatto delle osservazioni che abbiamo ascoltato e che magari considereremo per aggiungerle al progetto. Vedremo - conclude Frongia - se c'è da fare qualche modifica al progetto che comunque non andrà ad interferire col procedimento amministrativo che va avanti in Conferenza di servizi".