La Fiorentina premia il bambino che ha disegnato Federico Chiesa a scuola

La Fiorentina ha già contattato la famiglia del piccolo tifoso viola per organizzare un incontro con il suo beniamino Federico Chiesa. Tutto è nato da un curioso disegno fatto da Vittorio, 6 anni, e dalla decisione del padre Dario di inviarlo al sito Violanews. La maestra del piccolo ha chiesto in classe di disegnare una chiesa, ma mentre tutti i suoi compagni l'hanno riprodotta secondo copione, Vittorio ha disegnato un giocatore di calcio con la maglia viola addosso e accanto la scritta Chiesa. La risposta che il bimbo ha dato al padre, incuriosito, è stata chiara: avendo la maestra chiesto di disegnare Chiesa lui ha fatto il giovane calciatore della Fiorentina, figlio d'arte, che a soli 19 anni e dopo appena poche partite in A è una delle grandi rivelazioni non solo della squadra di Sousa ma di tutto il campionato. In poche ore il disegno pubblicato su Violanews è diventato virale coinvolgendo media nazionali e vari profili social.



La Fiorentina non poteva restare indifferente e subito si è messa in contatto con la famiglia del piccolo Vittorio per un invito a nome della presidenza e di tutta la società, per una delle prossime partite allo stadio Franchi e fargli conoscere tutti i giocatori, a iniziare da Federico Chiesa. La famiglia del piccolo Vittorio, originaria di Peccioli in provincia di Pisa, non si aspettava tanto clamore mediatico. "Non credevamo che la cosa potesse riscuotere tutto questo successo. Grazie per questo gesto, Vittorio sarà contentissimo di incontrare il suo idolo" ha spiegato il papà del bambino, Dario, a Violanews.