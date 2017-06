La Figc multa De Laurentiis e il Napoli per "offese e minacce" a Beretta

La Federcalcio ha inflitto una multa di 10 mila euro ad Aurelio De Laurentiis per "toni ed espressioni offensive e minatorie nei confronti del Presidente della Lega Calcio, e rilievi gravementi offensivi nei confronti del Presidente della Figc". Stessa multa nei confronti del Napoli per l'atteggiamento del numero 1 azzurro nel corso della riunione di Lega dello scorso 18 luglio.



IL COMUNICATO DELLA FIGC

"Poco prima dell’inizio dell’Assemblea della Lega di Serie A, tenutasi il giorno 18.07.2016, contattava telefonicamente il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, rivolgendosi allo stesso con toni ed espressioni offensivi e minatori; nonché, conclusa la telefonata, in presenza di più persone, platealmente riferiva circa la conversazione appena intercorsa con lo stesso pronunciando nuovamente frasi offensive; nel corso della medesima Assemblea di Lega, esprimeva rilievi gravemente offensivi sempre all’indirizzo del Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico; sempre nel corso della ridetta Assemblea di Lega, esprimeva rilievi gravemente offensivi nei confronti del Presidente della F.I.G.C".