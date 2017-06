La carica di Marchisio: "La Juventus può arrivare in fondo in tutto!"

Per la Juventus il 2016 è stato un grande anno, grazie alla conquista del quinto scudetto consecutivo e della settima coppa Italia, che si è però concluso con il ko a Doha contro il Milan nella finale di Supercoppa Italiana. Per questo i bianconeri sono chiamati a un pronto riscatto come evidenzia Claudio Marchisio: "Da questa sconfitta dobbiamo rialzarci subito e puntare ai nostri obiettivi: il campionato, la Champions e la Coppa Italia. Ne abbiamo tre, abbiamo una squadra competitiva che può dare ancora tanto, anzi... Molto di più. Questo lo sappiamo, e in questi mesi bisognerà lavorare su questi fronti: la Juventus può arrivare in fondo in tutto!".



Il mediano della Nazionale, in un'intervista a Jtv, mette in guardia i compagni sulla prima partita del 2017, allo Stadium con il Bologna: "E' bello ricominciare nel nostro Stadio, con i nostri tifosi vicino. Dovremo essere pronti a una partita che non sarà per niente facile, e avere accanto il nostro pubblico ci darà una spinta in più. Giocheremo contro una squadra che vuole iniziare bene, e come ben sappiamo la prima dell'anno e, in generale, le partite dopo le soste non sono mai semplici".



Guardando più avanti, agli ottavi di Champions, Marchisio afferma: "Siamo soddisfatti del sorteggio, perché sicuramente si potevano incontrare squadre, almeno sulla carta, più forti, però non bisogna dimenticare che il Porto è una grande realtà della Champions League, fa sempre bene in questa competizione e ha giocatori di talento che ogni anno poi riescono ad andare in grandissimi club, quindi bisognerà fare attenzione. E' una squadra molto tecnica, ma anche fisica, non sarà facile".