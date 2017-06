La bordata di Campedelli: "I cinesi dell'Inter dicono solo Fozza Inda"

"La nuova proprietà dell'Inter dice solo 'Fozza Inda', in Lega Thohir interviene meno di me". L'affondo arriva da Luca Campedelli, presidente del Chievo e grande tifoso nerazzurro. Il numero 1 del club veneto nello specifico in un'intervista alla Gazzetta dello Sport sottolinea: "I cinesi hanno il vantaggio di avere i soldi, ma lo svantaggio di essere lontani".



Inevitabile fare un confronto con la vecchia dirigenza. Anche in questo caso le parole di Campedelli sono nette e non lasciano spazio a repliche: "Moratti era anche un tifoso, i cinesi sono manager. Io quasi tutti i giorni vengo agli allenamenti, è importante. Non basta pagare gli stipendi".