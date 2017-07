La Bild: "L'Inter multerà Perisic per le partite a beach volley"

Passata la data del 30 giugno e sfumata la cessione al Manchester United (almeno alle condizioni degli inglesi), non si placano le voci attorno a Ivan Perisic. Secondo la Bild, l'Inter multerà il giocatore croato per la sua partecipazione al torneo di beach volley in Croazia: una manifestazione professionistica, con montepremi da oltre mezzo milione di euro, e quindi dall'alto dispendio agonistico.



Un rischio per un giocatore di calcio tesserato, anche in ottica infortuni: sia per l'Inter ma anche per il Manchester United, rischiando di far sfumare una trattativa che sinora non è andata comunque in porto. Ecco perché, secondo il quotidiano tedesco, i nerazzurri puniranno Perisic per decine di migliaia di euro e per punizione non lo avrebbero convocato nei primi giorni di ritiro se avesse raggiunto la finale del torneo.



Il croato ha sempre amato il volley: "Volevo partecipare a un grande torneo di beach volley, sport che pratico da quando avevo dieci anni e che significa molto per me".