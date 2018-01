La BBC: "Dybala inconsistente. E il tempo passa..."

Il lungo editoriale di Mina Rzouki su Paulo Dybala si apre con la descrizione "poetica" del gol segnato al Barcellona nei quarti di Champions della scorsa stagione: la giornalista della BBC definisce il giocatore prima col termine "mesmeric", ipnotico, poi addirittura con quello di fenomeno aggiungendo tre puntini di sospensione e l'avverbio "sometimes", a volte. Ed è qui che parte la critica.



Lo spunto glielo danno i rumors su un possibile trasferimento della Joya al Manchester United e l'articolo sembra quasi sconsigliarne l'acquisto, anche paragonando il gioco di Allegri a quello di Mourinho, due allenatori che badano al sodo più che allo spettacolo: "Lo stile della Juve impedisce al giocatore di esprimere a pieno il proprio talento". I tifosi bianconeri non si fasceranno la testa.



Partendo dalla finale di Champions giocata da "fantasma", la critica a Dybala si concentra soprattutto su questa stagione durante la quale - si legge - "non ha segnato un solo gol, né fornito un solo assist in Champions League malgrado i 505 minuti in campo" perché "quando la pressione si alza, lui spesso ha fallito". L'accento non va soltanto sui rigori sbagliati contro Atalanta e Lazio.



Persino le reti in campionato, ben 14, vengono analizzate nel dettaglio: "Due triplette e i due gol nel derby di Torino hanno portato l'Italia a esaltare il ritorno del genio di Dybala. Impressionante? Forse, ma vale la pena dire che una delle due triplette l'ha segnata al Genoa, 14° in Serie A, l'altra al Sassuolo, 15° dopo aver esonerato l'allenatore. Il resto dei gol li ha segnati al Cagliari (16°), Chievo (13°), Verona (19°) e Spal (17°). Il Torino è l'unica squadra della parte destra della classifica alla quale Dybala ha segnato, ma i granata erano in dieci dopo 24 minuti". In realtà ha segnato anche alla Sampdoria, seppur un gol inutile ai fini del risultato.



La conclusione? Tutt'altro che positiva: "L'argentino va considerato ancora giovane? Neymar ha appena un anno in più ed è il giocatore più pagato della storia, Mbappé ne ha 5 in meno. Dybala è un giocatore fantastico, non c'è dubbio, ma il tempo passa e lui deve ancora dimostrare di poter essere paragonato alla elite". E da qui il titolo della homepage: "Brilliant but inconsistent", brillante ma discontinuo.