La Banca Popolare Cinese condanna l'acquisto di club esteri

Le difficoltà di Yonghong Li nel mettere insieme il capitale per chiudere l'acquisto del Milan vengono sostanzialmente confermate da Pan Gongsheng, vice governatore della Banca Popolare Cinese: "Nel solo 2016 tante imprese cinesi hanno comprato molte squadre all'estero: ma queste acquisizioni stanno aiutando il calcio cinese a progredire?".



Gongsheng crede di no: "Pur avendo molti debiti ad aggravare i loro bilanci, molte aziende cinesi chiedono ingenti prestiti per comprare club esteri ma la verità è che alcune mascherano la fuga di capitali e il trasferimento all'estero delle loro attività con gli invesitmenti diretti".



Ecco perché il closing incontra tutte queste difficoltà: "Io mi occupo anche delle fusioni in società di capitali e delle acquisizioni all'estero di società - ha concluso il vice governatore della PBOC - e la mia impressione è che l'intero processi somigli a una rosa di spine, si deve essere prudenti ed avere la dovuta diligenza".