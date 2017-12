L'ispettore di San Vittore svela: "Ho detto io a Gattuso del Milan"

Vincenzo Montella ha dichiarato che non si aspettava l'esonero, ma a quanto pare neanche Rino Gattuso pensava di poter diventare l'allenatore del Milan: o almeno questo è quanto sostiene un ispettore della polizia penitenziaria del carcere di San Vittore intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport'.

Lunedì mattina Marco Spreafico era al lavoro come d'abitudine nell'istituto di detenzione milanese, dove Gattuso si trovava in visita: "La notizia l'ho sentita alla radio - racconta Spreafico - sono milanista e ascoltavo con interesse, non sapevo che Gattuso fosse a San Vittore per il progetto Sport e Carcere del CSI di Milano. Me l'ha detto un collega e allora ho pensato di fargli i complimenti per il nuovo incarico. Sono entrato, lui parlava con i detenuti del terzo reparto. Gli ho detto 'in bocca al lupo, hanno esonerato Montella e nominato te come nuovo allenatore'. Mi ha guardato e mi ha detto di non saperne nulla...".

"Era sorpreso - continua l'ispettore - Forse non si aspettava la notizia da un operatore penitenziario. Uno dei suoi accompagnatori mi ha chiesto se fossi certo della cosa. E io ho confermato di aver sentito la notizia alla radio".