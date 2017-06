L'Inter va all'assalto di Biglia: sono pronti 26 milioni di euro

L'Inter vuole accontentare il nuovo tecnico Stefano Pioli. La proprietà cinese, come riferisce il nostro esperto di mercato Paolo Bargiggia, ha infatti deciso di puntare forte sul centrocampista della Lazio Lucas Biglia. Sarebbero in questo senso pronti 26 milioni di euro per convincere Lotito a far partire l'argentino già nella sessione invernale del mercato, quindi a gennaio.



Il contratto di Biglia con il club biancoceleste scade nel 2018 e al momento un rinnovo appare molto improbabile. La cessione potrebbe dunque fare comodo anche alla società capitolina. Sul fronte nerazzurro Pioli vedrebbe esaudite la sue richieste e ritroverebbe un giocatore già allenato proprio ai tempi della Lazio. Un giocatore fondamentale per rinforzare la mediana interista dove manca un elemento con le caratteristiche di Biglia.