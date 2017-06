L'Inter sprofonda a Praga, Brozovic fa i selfie su Instagram

Una foto pubblicata da Broz (@marcelo_brozovic) in data: 29 Set 2016 alle ore 13:11 PDT

"Cavategli la maglia a sto testa di c...", "Senza vergogna e senza dignità", "Ci vorrebbe il metodo Lotito": non ci vanno giù per niente leggeri i tifosi dell'Inter, che sono letteralmente infuriati con Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato dell'Inter, fuori squadra per motivi disciplinari, ha infatti pensato bene di postare su Instagram una serie di selfie con la fidanzata: fin qui niente di male, ma il 23enne ha decisamente sbagliato il tempismo, visto la foto è apparsa solo pochi minuti dopo il clamoroso ko dei nerazzurri sul campo dello Sparta Praga.

Una sconfitta che ha fatto male a tutto l'ambiente nerazzurro, ma (sembra) un po' meno al croato, che ora, dopo aver ricucito il rapporto col tecnico De Boer, dovrà provare a ricucirlo anche coi tifosi. E a giudicare dai messaggi non sarà facile: “Mentre L’inter è in seria difficoltà questo pensa a farsi i selfie ed essere contento”, “Grande!!!! Noi perdiamo a facciamo figure di merda e tu fai il c……e!! Hai perso tutto ciò che di positivo il tifoso interista pensava di te”, ” ti vedo particolarmente deluso e avvilito di non venir convocato da 2 settimane”, “- social + sudore ! ALLENATI!!!!”, “Si vede che non gliene frega un c…o della sconfitta dell’ Inter” alcuni dei commenti più eloquenti.