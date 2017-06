L'Inter si tiene stretto D'Ambrosio: ufficiale il rinnovo fino al 2021

E' stata una delle sorprese dell'annata in corso tanto da meritarsi la convocazione in Nazionale. Ora per Danilo D'Ambrosio arriva la giusta 'ricompensa': il difensore ha infatti rinnovato il contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2021. Un segnale di fiducia importante da parte del club di Corso Vittorio Emanuele per l'ex giocatore del Torino che è diventato uno dei punti fermi della squadra di Pioli.



"Arrivato all'Inter nel gennaio 2014, Danilo ha nel tempo collezionato 97 presenze, 7 gol e 5 assist.In questa stagione D'Ambrosio è secondo solo a Miranda per numero di palloni recuperati tra i giocatori di movimento" ricorda la società nerazzurra sul proprio sito ufficiale.