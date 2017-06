L'Inter si perde nel momento clou: la Champions è un miraggio

"Per noi questo pareggio è come se fosse una sconfitta". Le parole di Candreva nel post partita di Torino testimoniano nel migliore dei modi lo stato d'animo in casa Inter. I nerazzurri sono consapevoli che il 2-2 con i granata rappresenta una grande occasione, forse l'ultima, persa per continuare a sperare nel sogno Champions che ora sembra destinato a rimanere tale.



La squadra di Pioli non subiva più di un gol in trasferta dalla gara di Napoli del 2 dicembre quando gli azzurri si imposero con un netto 3-0. Da allora è partita la rincorsa al terzo posto, bruscamente interrotta all'Olimpico. L'undici di Mihajlovic in casa ha perso soltanto nel derby ma questo non basta a diminuire i rimpianti dalle parti di Appiano Gentile perché ieri all'Inter sono mancate la cattiveria e la grinta necessarie per ottenere i tre punti. Le disattenzioni difensive hanno fatto il resto, in particolare sul gol di Baselli, perso per strada da Perisic (impreciso anche in attacco).



La sosta servirà a ricaricare le pile dopo il grande sforzo compiuto per restare al passo delle tre di testa. Tuttavia per sperare di rientrare in corsa per la coppa dalle grandi orecchie servirà un miracolo mentre alle spalle si sta avvicinando minaccioso il Milan. E il 15 aprile è in programma il derby...