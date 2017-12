L'Inter mette Verdi nel mirino: tentativo già a gennaio

L'Inter avrebbe deciso di accelerare per Simone Verdi. Secondo quanto riporta Tuttosport i nerazzurri, che avevano già seguito in estate l'esterno offensivo del Bologna, a gennaio faranno un tentativo con la società emiliana. I margini di manovra non sarebbero ampi e per questo il club di corso Vittorio Emanuele starebbe pendando a un'operazione in stile Gagliardini, ovvero un prestito oneroso con obbligo di riscatto.



A testimonianza del forte interesse per il giocatore cresciuto nelle giovanili del Milan la presenza di un osservatore interista lo scorso sabato al Dall'Ara per la sfida con la Sampdoria. Il valore del 25enne, dopo un grande avvio di stagione, è raddoppiato passando da 10 a 20 milioni di euro e difficilmente il Bologna lo lascerà partire.



I rossoblù potrebbero però 'sacrificare' il loro talento con una classifica tranquilla (lontano come ora dalla zona retrocessione) a gennaio: questa è almeno la speranza dell'Inter. Del resto Verdi può giocare su entrambe le fasce (è ambidestro) e sarebbe un rinforzo di grande spessore per Spalletti.