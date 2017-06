L'Inter invita a San Siro Théo, ragazzo francese violentato dagli agenti di polizia

Theo sarà presto a San Siro. Il ragazzo al centro di un caso che ha scandalizzato il mondo intero per essere stato arrestato e violentato da alcuni agenti in Francia, è stato invitato dal club nerazzurro ad assistere ad una partita della sua squadra del cuore. "Abbiamo contattato Theo per dirgli che, quando starà bene, sarà nostro ospite a San Siro - scrive il club nerazzurro su Twitter - per vestire la nostra maglia con un sorriso".



Un messaggio di solidarietà, accompagnato una foto che ha fatto il giro del mondo: Theo, sofferente, sdraiato sul letto d'ospedale con la maglia dell'Inter, e il presidente Hollande al suo capezzale. La società nerazzurra ha deciso di mobilitarsi per contattare la famiglia del giovane e avere la possibilità di regalargli un momento di gioia e serenità.

Abbiamo contattato Théo per dirgli che, quando starà bene, sarà nostro ospite a San Siro per vestire la nostra maglia con un sorriso. #FCIM pic.twitter.com/FOpUwIrDSw — F.C. Internazionale (@Inter) February 8, 2017