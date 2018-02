L'Inter fa gli auguri a Icardi e lo aspetta per il Benevento

Mauro Icardi sta festeggiando il suo 25esimo compleanno ad Appiano Gentile, dove l'Inter è tornata ad allenarsi dopo la sconfitta con il Genoa. Il capitano nerazzurro, che ha saltato tre partite (Crotone, Bologna e Genoa) per un'elongazione agli adduttori della coscia destra, ha lavorato ancora a parte ma sabato a San Siro contro il Benevento dovrebbe esserci. Stesso discorso per Perisic, assente a Marassi a causa di un problema alla spalla. Spalletti ritroverà così i suoi due top player in un appuntamento assolutamente da non fallire prima di un trittico da brividi con Milan, Napoli e Sampdoria.

