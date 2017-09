L'Inter cerca una nuova casa: addio Pinetina?

Nell'ambito della presentazione della rinnovata Inter Media House, Alessandro Antonello ha spiegato anche gli obiettivi a medio-lungo termine del club nerazzurro: "Stiamo cercando una nuova area per il centro di allenamento del settore giovanile perché quella attuale non è più sufficiente". Ma questo sarebbe solo il primo passo di un progetto più ampio: unificare la sede (oggi in Piazza Duomo a Milano), il Suning Training Centre (in provincia di Como) e l'area training giovanile (Interello, a Milano).



"Se dovessimo trovare un’area particolarmente adatta non escludo che nel medio-lungo termine potremmo lasciare Appiano Gentile per spostare tutta l’attività nel nuovo training center" ha confermato l'ad nerazzurro. Secondo Repubblica sono tre le aree allo studio: l'ex Caserma Parrucchetti in zona Rho-Fiera, l’area ex Falck o lo spazio attualmente occupato dall’ippodromo.



Capitolo a parte per lo stadio: "Il discorso è aperto con il Comune e con il Milan - ancora Antonello a InterTv -. Vogliamo rimanere a San Siro, vogliamo rinnovarlo perché lo sentiamo come casa nostra".