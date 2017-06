L'infrasettimanale si gioca su Premium, ecco come seguirlo

Le Serie A torna in campo martedì e mercoledì per la quinta giornata del campionato e le sfide più belle, come sempre, saranno trasmesse in diretta e in alta definizione dai canali di Premium Sport. In HD si potranno vedere anticipi, posticipi, le migliori partite e Diretta Premium (che include tutti i match, compresi quelli giocati tra squadre “non Premium”). Il tutto anche in live streaming su pc, smartphone e tablet grazie a Premium Play. E sempre in esclusiva assoluta le immagini degli spogliatoi e dei tunnel, le interviste flash a fine primo tempo e il doppio bordocampista.

TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

Mercoledì 21 settembre:

Diretta Premium alle ore 20.45 su Premium Calcio 4

Juventus-Cagliari in diretta su Premium Sport HD alle ore 20.45 Telecronaca: Fabrizio Ferrero. Commento tecnico: Antonio Di Gennaro Telecronaca tifoso: Antonio Paolino Bordo campo: Gianni Balzarini, Simone Cerrano

Genoa-Napoli in diretta su Premium Sport 2 HD alle ore 20.45 Telecronaca: Pierluigi Pardo. Commento tecnico: Roberto Cravero Telecronaca tifoso: Raffaele Auriemma Bordo campo: Francesca Benvenuti, Stefano Messina

Empoli-Inter in diretta su Premium Calcio 1 alle ore 20.45 Telecronaca: Roberto Ciarapica. Commento tecnico: Massimo Paganin Telecronaca tifoso: Christian Recalcati Bordo campo: Angiolo Radice, Cristiano Puccetti

Roma-Crotone in diretta su Premium Calcio 2 alle ore 20.45 Telecronaca: Giampaolo Gherarducci. Commento tecnico: Giancarlo Camolese Telecronaca tifoso: Carlo Zampa Bordo campo: Marco Cherubini, Pietro Pinelli

Udinese-Fiorentina in diretta su Premium Calcio 3 alle ore 20.45 Telecronaca: Federico Mastria Bordo campo: Marco Francioso, Simonetta D’Este