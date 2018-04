L'autopsia su Astori: "Morte cardiaca, probabili cause naturali"

Davide Astori è deceduto a causa di una "morte cardiaca senza evidenze macroscopiche, verosimilmente su base bradiaritmica, con spiccata congestione poliviscerale ed edema polmonare". E' il primo responso dell'autopsia durata poco più di tre ore.



Molto probabilmente, dunque, il cuore del difensore della Fiorentina ha rallentato il battito fino a fermarsi, per cause naturali. L'anatomopatologo Carlo Moreschi e il professor Gaetano Thiene, che hanno eseguito l'autopsia, hanno però aggiunto che "per la diagnosi definitiva sono necessari approfonditi esami istologici seriati". Gli accertamenti saranno eseguiti entro 60 giorni. Solo allora "si potrà dire con certezza esattamente che non ci siano state cause che potevano essere riconoscibili o cause esterne di qualche tipo" ha sottolineato il Procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo.



I medici hanno concluso la comunicazione alla Procura spiegando che "dal punto di vista medico legale nulla osta al seppellimento della salma". La Procura ha quindi firmato il nulla osta e il corpo del calciatore è stato messo a disposizione dei familiari intorno alle 15.30. I funerali si svolgeranno giovedì alle 10 nella Basilica di Santa Croce a Firenze.