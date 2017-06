L'Atalanta risponde a Gagliardini: "Questa sarà sempre casa tua"

Da ieri Roberto Gagliardini è ufficialmente un giocatore dell’Inter. Il centrocampista, prima di cominciare la sua nuova avventura con il club meneghino, ha voluto salutare l’Atalanta e i suoi tifosi scrivendo una lettera, a cui il club orobico ha risposto con un sentito comunicato, apparso sul sito ufficiale della società bergamasca:

“Serietà, professionalità, passione, attaccamento, tenacia, determinazione… Tutte caratteristiche proprie di Roberto Gagliardini. Un ragazzino con tanto amore per il calcio, cresciuto sui campi del Centro Bortolotti di Zingonia a pochi chilometri dalla sua Dalmine. Un ragazzino diventato uomo onorando e rispettando sempre la maglia dell’Atalanta che lo ha così visto diventare grande. Impossibile non credere in lui. Roberto è un esempio per tutti ragazzi del settore giovanile atalantino, ma non soltanto per loro: passo dopo passo, con tanta serietà e grande professionalità, ha costruito il suo presente. Un presente ricco di soddisfazioni, tutte meritate".

La lettera di Gagliardini