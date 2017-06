L'annuncio della Roma: "Totti nella Hall of Fame giallorossa"

Francesco Totti entra nella Hall of Fame della Roma. L'annuncio è stato dato dal club capitolino con un comunicato apparso sul sito ufficiale giallorosso. "Il nostro è naturalmente un riconoscimento al percorso di Francesco con la Roma, al contributo dato in campo e fuori fin dal 1989. Si tratta di un tributo giusto, commisurato alla grandezza di uno tra i più grandi calciatori di ogni epoca" sottolinea il presidente Pallotta.



Totti, che domenica contro il Genoa ha disputato la sua ultima partita con la maglia della Roma, esprime tutta la sua soddisfazione per il 'premio': "Mi sento profondamente onorato di questo riconoscimento e del modo in cui è arrivato. Essere con gli idoli miei e di generazioni di tifosi è un privilegio, per questo ringrazio la Roma per questo nuovo traguardo raggiunto indossando i colori della mia squadra del cuore e della mia città".



Lo storico numero 10 è l’unico componente della Classe 2017 della Hall of Fame e si aggiunge agli atleti già eletti a cadenza annuale a partire dalla costituzione di questa istituzione nella Roma nel 2013.