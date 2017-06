L'annuncio del Napoli: Koulibaly convocato per la Coppa d'Africa

Il Senegal potrà contare sul fondamentale apporto di Kalidou Koulibaly in vista della 31esima edizione della Coppa d'Africa, in programma dal 14 gennaio al 5 febbraio in Gabon.



Lo fa sapere il Napoli, che con una nota sul sito ufficiale ha diffuso la notizia della convocazione del difensore. "Il Senegal - fa sapere il club- debutterà domenica 15 gennaio contro la Tunisia".



Koulibaly ha collezionato 20 presenze in questa stagione, segnando un gol.