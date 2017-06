L'altro Cafù: "La Lazio sarebbe un sogno"

Il nome non tragga in inganno: si chiama Cafù, ma è soltanto omonimo del celebre ex Roma e Milan, laterale brasiliano che ha brillato in Serie A in passato.



All'anagrafe è Jonathan Renato Barbosa, ma per tutti è Jonathan Cafù. La sua storia non è comune: brasiliano di nascita, ma col passaporto bulgaro; attaccante esterno classe '91 e rivelazione del Ludogorets. Già quattro i gol segnati in Champions (due nella fase a gironi, due nei preliminari), che gli valgono il ritorno della Lazio su di lui, dopo un corteggiamento non andato a buon fine l'estate scorsa.



"La Lazio sarebbe un sogno", confessa il giocatore al Corriere dello Sport.



"Sto vivendo una stagione importante, la mia prima vera stagione in Europa. Mi sono trovato subito bene in Bulgaria e l’avvio, quest’anno, è stato di grande impatto. Gioco la Champions League, ho segnato, sto dando una mano alla squadra", aggiunge.



Sibillino quando gli si chiede dell'interesse dei biancocelesti: "Sì, ma di questo se ne occupa il mio manager", glissa.



Lotito aveva pensato a lui per il dopo Keita Balde e a gennaio potrebbe ripensarci per rinforzare la rosa di Inzaghi. La sua valutazione si aggira attorno ai 12 milioni, ma si potrebbe trovare un accordo a 10.