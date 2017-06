L'agente di Pioli: "Simeone? Situazione delicata". Il tecnico dell'Inter ospite a You Premium

L'Inter ha riscattato la pesante sconfitta di Napoli battendo a San Siro il Genoa e ora si prepara alla trasferta di Reggio Emilia con il Sassuolo per sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. Un obiettivo "non ancora archiviato" come spiega Bruno Satin, agente di Stefano Pioli: "Lui ci crede tantissimo, questo è fuori discussione".



Satin, in un'intervista a Tuttomercatoweb, ribadisce che Pioli è "felicissimo di poter lavorare in un grandissimo club come l'Inter" e dribbla le voci su Simeone: "Non abbiamo mai affrontato questo argomento. Stiamo parlando di una situazione particolare e delicata: Simeone è un top allenatore che allena in un topclub in Europa. Poi è un ex giocatore dell'Inter...".



Il contratto dell'attuale tecnico nerazzurro scade nel 2018 e il prosieguo dell'avventura alla Pinetina dipenderà certamente dai risultati secondo quanto fa capire Satin: "Il mister sa che nei prossimi mesi si giocherà l'occasione della vita e la possibilità di rimanere a Milano. Se dovesse far bene, perché la società dovrebbe cambiare a fine stagione?".



Di questi e molti altri argomenti parlerà certamente lo stesso Pioli che questa sera alle 19:30 sarà ospite di You Premium nei nostri studi.