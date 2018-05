L'agente di Hamsik: "Inter-Juve non ha influito sul Napoli"

In molti hanno collegato il ko del Napoli contro la Fiorentina alla rimonta finale della Juventus a San Siro, che avrebbe demoralizzato gli azzurri come era avvenuto in seguito alla vittoria in extremis dei bianconeri con la Lazio (la squadra di Sarri aveva perso subito dopo in casa 4-2 con la Roma).



A smentire questa ipotesi ci ha pensato l'agente di Hamsik. "Marek mi ha detto che Inter-Juve non ha influenzato il Napoli a Firenze. Quello che ha pesato tanto è stata l’espulsione di Koulibaly. Giocare in dieci una partita così importante è stato decisivo" le parole di Martin Petras a Radio Crc.



Il procuratore ha detto poi la sua sul duello tricolore e sulle polemiche arbitrali: "Il campionato non è finito, ma sarà dura e molto difficile per il Napoli perché mancano 3 partite e la Juve ha 4 punti di vantaggio. Parlo poco degli arbitri perché possono sbagliare così come un calciatore che non la manda in rete. Con la Var le polemiche sono anche maggiori per cui bisogna migliorarla perché gli errori possono danneggiare un anno di lavoro visto che si decidono gli scudetti e le salvezze".