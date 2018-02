L'agente di Hamsik: "È un piacere vedere il Napoli. La Juve vince ma non gioca bene"

"Il Napoli è una squadra che sta bene. L'ambiente pure. Speriamo che tenga fino alla fine. E' un piacere vedere le partite degli azzurri. Stanno vincendo le partite, dominando gli avversari sul campo. La Juventus vince ma non gioca bene e questo è un dato a favore della squadra di Sarri". Martin Petras, membro dell'entourage di Hamsik, a Radio Crc 'punge' i bianconeri di Allegri, rivali dei partenopei nella corsa al tricolore.



Il procuratore conferma solo in parte quanto detto da Sarri prima del match con il Lipsia: "Il sogno di Napoli e del Napoli è vincere lo scudetto e quest’anno la squadra è lì, c’è lo spirito giusto e sicuramente l’obiettivo primario è il campionato. Poi, se si va avanti in Europa League ben venga, ma se non dovesse andare bene, pazienza. Non è un problema per gli azzurri giocare ogni tre giorni, anche con questa rosa".