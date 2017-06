L'agente di de Boer: "Inter irrispettosa, non gli ha detto niente"

Mentre Frank de Boer preferisce la strada del silenzio - interrotto solo da un post su Instagram -, attorno al tecnico olandese iniziano a levarsi le voci di difesa. A partire dall'agente dell'ex tecnico dell'Inter, Guido Albers: "Non gli è mai stato fatto capire che sarebbe potuto essere esonerato, lui ha lavorato come nulla fosse ed era pronto a far bene contro il Southampton. Fino a venerdì tutti i dirigenti mi avevano garantito che sarebbe stato un progetto lungo" le parole riportate dal Corriere dello Sport. Albers ha attaccato anche la società nerazzurra e più in generale il calcio italiano: "Ho trovato irrispettoso un comportamento simile, ma in Italia il calcio è anche questo. Frank rimane un grande allenatore, era solo la persona giusta nel posto sbagliato".



Anche il fratello Ronald de Boer affonda: "Siamo delusi, io e lui, è stata un'esperienza sgradevole. C'erano 7 o 8 giocatori che sarebbero dovuti andare via o che lui non voleva - le parole nell'intervista a Sports Bureau -, ma non più di due lo hanno fatto. Tra questi anche Gabriel Barbosa, un affare nel quale non ha avuto voce in capitolo. Pensavamo l'Inter fosse adatta a lui, ci siamo sbagliati".