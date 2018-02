L'agente di Buffon: "Se avrà ancora il fuoco dentro continuerà a giocare"

"È stato premiato come miglior portiere della Champions League l’ultimo anno, è un atleta integro. A 40 anni bisogna vivere giorno per giorno, gara dopo gara. Se a fine stagione avrà ancora il fuoco dentro continuerà. Se dovesse decidere di continuare o smettere lo farà anche per tutelare la sua storia". Silvano Martina, agente di Gigi Buffon, a Radio Sportiva non chiarisce le intenzioni del portiere della Juventus e della Nazionale.



Chiaro invece che Buffon non 'accetterà' un ruolo da comprimario: "Dodicesimo in futuro alla Juventus? L'età conta relativamente, bisogna guardare le prestazioni. Se decidesse di continuare bisogna trattarlo come un giocatore di venti anni, come ogni altro calciatore. In Nazionale, il suo aiuto farebbe comodo sicuramente alla crescita dei giovani. Per l’Italia farebbe tutto e per questo ha detto di si subito. Gigi ha sempre dichiarato che se la Nazionale lo avesse chiamato avrebbe risposto presente".



Il procuratore respinge quindi le critiche per il gol subito da Eriksen su punizione in Champions contro il Tottenham: "Gigi è stato fermo per un mese e mezzo per infortunio, quando è rientrato ha fatto tre partite senza subire gol ed è stato decisivo con Atalanta e Fiorentina. Ha commesso un errore con il Tottenham, ma non si può per questo ricondurre tutto all'età. Purtroppo non c'è più serenità nel dare i giudizi, non è possibile giudicare tutto da un episodio".