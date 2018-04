L'agente: "Buffon smetterà con la maglia della Juventus"

Meno di tre mesi al termine della stagione e il futuro di Gianluigi Buffon è ancora tutto da scrivere. Il suo agente aiuta almeno mette al suo posto un pezzo del puzzle: "Quando deciderà di smettere lo farà con la maglia della Juventus addosso" le parole di Silvano Martina a Calciomercato.com che quindi smentisce un'eventuale stagione di chiusura al Genoa, squadra che il capitano bianconero tifava da bambino.



Se alla Juve l'erede c'è già - Wojciech Szczesny - in Nazionale la partita è ancora da giocare: "Credo che i più probabili sostituti di Gigi siano Perin e Donnarumma. Inizialmente qualche vantaggio, almeno in Nazionale, potrebbe avercelo il portiere del Milan, perché ha a disposizione uno scenario mediatico maggiore ed il fatto di giocare in un club come quello rossonero può essere un vantaggio sotto questo punto di vista. Tuttavia sono convinto che prima o poi anche Mattia avrà le sue chance perché è fortissimo ed cresciuto molto in questi anni. Dietro di loro però non trascurerei neppure Meret. Un altro ragazzo che ha le potenzialità per fare molto bene in futuro" assicura Martina.