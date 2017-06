L'ad Carnevali: "Berardi tornerà in campo ad inizio anno"

I tifosi del Sassuolo possono mettersi il cuore in pace e attendere. Perchè Domenico Berardi non scenderà più in campo nel 2016. Si dovrà attendere l'anno nuovo, gennaio 2017 nella più rosea delle ipotesi. Il giocatore però a breve ricomincerà gli allenamenti con il resto della squadra.



A dichiararlo, ai microfoni di Gr Parlamento (La Politica nel Pallone), l'amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali. "Penso che lo rivedremo dopo la sosta invernale. Sta facendo questo percorso di riabilitazione, sta caricando molto e nei prossimi giorni tornerà con la squadra, poi faremo le giuste valutazioni ma è già abbastanza avanti nel recupero".



L'attaccante di origini lucane è fermo ai box dal 29 agosto, per uno stiramento del collaterale. Il giovane classe '94 aveva in precedenza fatto discutere per l'assenza durante la foto ufficiale del Sassuolo. In merito Di Francesco aveva detto: "Dispiace non avere Domenico da tre mesi. I tempi sono stati un po' troppo lunghi, io per ora manco l’ho ancora visto a Sassuolo. Qualcosa non è andato. Io faccio l’allenatore, non li curo i giocatori". Un mistero senza fine. Almeno fino all'anno che verrà.