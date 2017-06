Kondogbia, un video fa infuriare i tifosi dell'Inter

🇪🇸 @ak.s23 @doubler_93 Un post condiviso da Geoffrey Kondogbia (@geoffreykondogbia) in data: 10 Giu 2017 alle ore 09:17 PDT

Arrivato a peso d'oro (35 milioni di euro) due stagioni fa, tra Geoffrey Kondogbia e i tifosi dell'Inter l'amore non è mai scoppiato e dopo l'ultima trovata del giocatore francese probabilmente non scoppierà mai. In un video postato sulla propria pagina Instagram, l'ex Monaco mostra la sua casa e l'automobile sportiva, il tutto con indosso la maglia di Aurier del Paris Saint Germain. Infuriati i tifosi dell'Inter, in tanti nei commenti al video hanno attaccato il francese: "E' una mancanza di rispetto", "Vattene" i messaggi meno offensivi.