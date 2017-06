KickOff, Lotti sul futuro del calcio: "Riforme e stadi di proprietà"

La seconda giornata della terza edizione di KickOff, evento promosso dalla Figc per parlare del mondo del calcio con oltre 200 partecipanti provenienti da diversi settori della società, ha visto il prestigioso intervento di Luca Lotti. A Firenze, nella chiacchierata a 360° con il nostro direttore Alberto Brandi, il Ministro dello Sport ha elogiato la Federazione sui Centri Federali Territoriali "siano poli di educazione e formazione non solo tecnica" e auspicato che al calcio femminile sia data la stessa attenzione di quello maschile "la chiave è investire con i club di serie A".



Poi, parlando del futuro del calcio italiano, Lotti ha individuato due priorità: "Il movimento sta cambiando, i dati confermano che è fondamentale fare riforme e dotare le società di stadi di proprietà". Sugli impianti "lo Stato - ha spiegato il Ministro - non deve dare soldi, ma assicurare procedure più snelle, aiutare nelle normative perché la 'bancalità' delle opere sia garantita. Il fatto che ci siano meno spettatori dipende dal fatto che c'è bisogno di nuove strutture che siano aperte alle famiglie, e su questo stiamo lavorando con la Figc".



Infine, sul commissariamento della Lega Serie A: "Trovo che sia una situazione imbarazzante che ancora non sia stata decisa una governance e che ci sia questo stallo. Inutile lamentarci del fatto che gli altri campionati valgano di più, anche dal punto di vista economico, se poi - ha detto Lotti - si resta in una situazione di stallo".