Khedira: "VAR, così non va, giocatori ed arbitri confusi"

Dopo tre mesi di serie A (e il caso Krug in Germania) con applicazione della VAR, il giudizio di Sami Khedira non è del tutto favorevole: "La tecnologia in sé è una buona cosa ma bisognerebbe regolamentarla meglio. Se si possono evitare errori ben venga ma oggi arbitri e giocatori ne vengono condizionati".



Il centrocampista della Juventus entra nel dettaglio: "Quando si ferma una partita per tre minuti noi giocatori restiamo lì a fare niente, a chiederci come gestire queste situazioni e tutto questo uccide il calcio".



Khedira esprime un concetto già esplicato da Marotta qualche settimana fa: "Il calcio è emozione e quando non sai se festeggiare a farne le spese è proprio la passione. Gli stessi arbitri a volte non sanno se fischiare o meno o non sanno se arriverà l'aiuto del video, in certi casi non intervengono neanche in caso di rigore: mi sembra un gran casino".