Kessié: "Il Milan mi ha chiamato per tornare in Champions"

Alla vigilia di un derby che per il Milan sa già di ultima spiaggia, Frank Kessié suona la carica e ricorda a tutto l'ambiente rossonero che l'obiettivo è la Champions League: "Ho scelto il Milan perchè è una grande squadra, mi hanno chiamato per tornare in Champions e io non li deluderò. Questa è una nuova sfida per me, voglio essere all’altezza" ha detto il centrocampista ivoriano al Corriere dello Sport.

Già 11 presenze stagionali (impreziosite da due gol) per l'ex Atalanta, che in poco tempo è diventato inamovibile per Montella, ma non sente affatto la stanchezza: "Io lavoro e mi alleno durante la settimana anche in funzione della resistenza fisica. Da sempre, anche quando ero bambino, correvo molto, avevo una grande voglia e non sentivo la fatica - ha spiegato - A Cesena (in serie B, ndr) ho disputato 37 partite, nell’Atalanta 31. Quest’anno nel Milan ne voglio giocare molte di più". Kessie non solo essere presente, ma anche decisivo: "Il mio record è di 7 reti, con il Milan voglio arrivare a quota 8".

Un bel salto da Bergamo a una grande squadra come il Milan per un ragazzo così giovane: "È chiaro che le pressioni siano maggiori - ammette Kessie - ma io non leggo niente, né giornali né social. Obbligati a vincere il derby? Il derby va vinto, non importa se si gioca bene o male, va vinto in qualunque modo. Il giocatore più temuto? Perisic”.

André Silva: "Vinciamo 2-0"

"Un pronostico per il derby? Due a zero per noi". Si dimostra fiducioso André Silva alla vigilia del derby contro l'Inter: "Loro per ora hanno fatto meglio di noi, ma speriamo di riuscire a batterli per regalare una gioia a tutti i milanisti. Noi certamente scenderemo in campo per dare il massimo e vincere". Il portoghese dovrebbe partire ancora una volta dal primo minuto: "Io sogno di giocare titolare e di tenermi quella maglia. Voglio giocare, voglio segnare, voglio aiutare la squadra e raggiungere i nostri obiettivi".