Keita: "Inter, per te potrei giocare anche in difesa"

Giorno di presentazione per l'ultimo acquisto (in ordine cronologico) di questo calciomercato per l'Inter, Keita Balde cerca di rialzare i nerazzurri dopo la sconfitta contro il Sassuolo: "Non possiamo buttarci giù dopo un brutto risultato, sono fiducioso: vedo che stiamo bene, lavoriamo bene e siamo una grandissima squadra. Noi anti-Juve per lo scudetto? Penso solo a noi: vincendo più partite possibili, arriveremo in alto".



L'attaccante racconta un retroscena: "Potevo arrivare già tre anni fa, questa è stata la volta buona. Ringrazio il Monaco per aver facilitato la mia cessione, la società per lo sforzo fatto e Luciano Spalletti per la fiducia, tutti mi hanno parlato bene di lui. Quando ricevi l'offerta di una squadra così, non puoi dire no: è un club che mi è sempre piaciuto, sin da quando ero piccolo".



Questo il motto di Keita: "Mi piace essere protagonista e dare tutto. Voglio fare grandi cose ma mi metto a disposizione della squadra, per Spalletti potrei anche giocare in difesa". Infine, da ex laziale, catenaccio sul video della telefonata di Lotito: "Sono cose tra loro, non commento".