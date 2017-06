Kean erede di Pogba: nuovo fenomeno social per la Juve

Un nuovo fenomeno cresce all'ombra della Mole, anche se le luci della ribalta gli si addicono di più: si tratta di Moise Kean, il primo classe 2000 a esordire in Serie A e in Champions League, con la maglia della Juventus.



C'è chi lo accosta addirittura a Paul Pogba, sebbene in campo sia un attaccante: le analogie, tuttavia, si possono rintracciare nella verve che il giovane mostra sui social network, dove compete con il francese in quanto a originalità. Tra le pubblicazioni più recenti dell'attaccante c'è un video in cui balla insieme al compagno Moussa Ndiaye, promessa della Primavera della Juventus, classe 1999.



I suoi video spopolano sul web, dove è già idolo assoluto. Sulla scia di Pogba, appunto, ma anche di Patrice Evra, un altro che si è riscoperto amante dei social. E i loro video sono tutti da ridere.

Yahh❗️💥🎶💃🏽#KMB9😏😏😏 @ndiaye82_moussa Un video pubblicato da KEAN BIOTY MOISE (@moise_kean) in data: 6 Dic 2016 alle ore 04:21 PST