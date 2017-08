Kalinic: "Tifo Milan da sempre, ho preso da mia mamma..."

Primi giorni rossoneri per Nikola Kalinic, che ha rilasciato un'intervista a Milan TV per farsi conoscere meglio dai nuovi tifosi: "Quand'ero giovane tifavo per questi colori così come tutta la mia famiglia, è per questo che sono così felice di essere arrivato qui. Mia mamma è la fan più accanita, tifa Milan da sempre come mio fratello ma anche i miei amici sono milanisti". E il motivo è semplice: "Ci hanno giocato Boban, Simic... quand'ero giovane guadavamo sempre le partite del Milan insieme".



Ancora l'attaccante croato sui suoi idoli: "Mi sono sempre piaciuti Ronaldo e Ibrahimovic". L'ex viola spiega perché ha scelto il Milan: "Un grande club che vuole vincere sempre, prende i migliori giocatori al mondo e gioca in uno stadio incredibile. Un top club, non vedo l'ora di vestire questa maglia e vivere San Siro: stadio imponente, ogni giocatore spera di giocarci almeno una volta".



Risposta quasi scontata sul portiere più forte affrontato: "Difficile da dire ma penso sia Donnarumma, può diventare il più forte al mondo".