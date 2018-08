Kakà: "Milan, vincere subito sarebbe bellissimo. E un giorno..."

"La Juventus è la squadra più forte d’Italia, però nel calcio accadono tante cose. Succede che il Leicester vinca la Premier League, per esempio. L’obiettivo del Milan è ricostruire, però sarebbe bellissimo vincere subito". Kakà arriverà presto in Italia, sabato sarà al San Paolo per Napoli-Milan e venerdì a San Siro per Milan-Roma. "Da tifoso, per ora. Ma è solo questione di tempo". Un giorno, chissà, sarà accanto a Leonardo e Maldini: "La priorità per me è ancora stare con i miei figli Luca e Isabela che sono ancora piccoli e vivono a San Paolo - ha detto alla Gazzetta dello Sport -. Adesso per me è difficile lasciarli, quindi non cerco incarichi precisi. Devo studiare, mi vedo con un incarico da dirigente, alla Leonardo".



"Leo ha portato esperienza, contatti internazionali con Fifa, Uefa, grandi club. Ha fatto tutto, ha girato il mondo. È intelligente e conosce bene anche il mondo della comunicazione. Sa come si gestisce una squadra importante. Maldini è la storia, la bandiera. È l’idolo. Nel mondo, se si parla di Milan si parla di Paolo e viceversa. Paolo è la fedeltà. Non voglio dire nulla della precedente dirigenza, con la quale c’era stato qualche contatto, ma questa ha qualcosa di diverso, perché ha ritrovato il dna rossonero".



"Il Milan è una squadra che sta seriamente cercando di riprendere il suo posto nel grande calcio. E non bisognerà trascurare l’Europa League: quando arriveranno le squadre eliminate dalla Champions League sarà un torneo molto affascinante e vincerlo potrebbe essere fondamentale. L’ideale è immaginare di tornare subito in Champions League, il traguardo da un punto di vista razionale deve essere quello. La Juve ha tanta qualità, abitudine a vincere, organizzazione. Sulla carta è la squadra più forte del campionato, non ci sono discussioni, poi però possono succedere tante cose e pensare in grande è nel dna del club".