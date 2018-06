Kakà: "Milan, spero di tornare presto"

Kakà sta proseguendo il suo aggiornamento professionale per la carriera lontano dai campi di calcio, almeno da giocatore. Il brasiliano, infatti, dopo aver seguito ad Harvard un corso di management legato allo sport ora sta pensando di iniziare a studiare anche da allenatore: "Anche se in realtà mi vedo più dietro a una scrivania". Se il ruolo è ancora in dubbio, non lo è il sogno di tornare al Milan: "Mi interessa molto. Non so quando, ma accadrà. Mi auguro presto perché quella rossonera è un po' casa mia".



Kakà alla Gazzetta dello Sport rivela che sente spesso Fassone e i giocatori ("Seguo sempre la squadra") e lancia un messaggio alla Uefa: "Mi auguro che non estrometta il Milan dall'Europa, ai tifosi dico di avere pazienza: comincerà un'altra storia. Magari ci sarò anche io".



Da brasiliano a brasiliano: "Se Neymar vuole andare al Real Madrid lo faccia ma sia pronto a gestire la situazione. Ha sempre pressione attorno, le lacrime con il Brasile penso siano lo sfogo di uno che deve ancora imparare a convivere con la sua doppia personalità di campione e di celebrità".