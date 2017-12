Kakà a casa Milan, poi contatto con la dirigenza?

Kakà di nuovo al Milan? Per ora il brasiliano ritorna a Milano, dove passerà qualche giorno con la famiglia in vestione turista: giovedì mattina farà un giro al museo rossonero a Casa Milan e in serata sarà a San Siro a vedere il match contro l'Austria Vienna di Europa League.



Nelle sue giornate milanesi non è neppure escluso un contatto con la dirigenza milanista per parlare di ipotesi future in società: Ricky è da sempre innamorato del mondo Milan e il duo Fassone-Mirabelli si è dimostrato (vedi Gattuso alla guida della Primavera) sensibile al fascino delle bandiere rossonere.



Solo qualche settimana fa, Kakà - 35 anni - aveva salutato in lacrime la Mls e l'Orlando City lasciando aperta ogni ipotesi sul suo futuro.

Home is where your heart is: Ricky @KAKA will be at #CasaMilan tomorrow morning!

La Casa è dove si trova il cuore: domani mattina Ricky verrà a trovarci a Casa Milan!

Stay tuned on https://t.co/efjnZl4XXb pic.twitter.com/UmrX73MfKb — AC Milan (@acmilan) November 22, 2017