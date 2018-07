Juventus, visite mediche per Caldara

Nel gennaio del 2017 la Juventus aveva acquistato Mattia Caldara dall'Atalanta, decidendo di lasciarlo in prestito fino a giugno 2018 ai nerazzurri in modo da completare la maturazione: dopo 65 presenze a Bergamo, per il difensore classe 1994 è arrivato il momento delle visite mediche preludio alla firma sul nuovo contratto con il club bianconero.



La Juve aveva acquistato Caldara per 15 milioni di euro più sei di bonus, all'Atalanta andrà anche un premio di valorizzazione da 4 milioni: un affare da 25 milioni complessivi, quindi, per un rinforzo che Allegri attendeva per svecchiare il reparto.