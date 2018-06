Juventus, visite e firma per Cancelo

Joao Cancelo è sbarcato ieri sera a Torino e sta svolgendo le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi 5 anni con ingaggio da 3 milioni di euro a stagione. Al Valencia ne andranno 40: contrariamente a quanto emerso negli ultimi giorni, il pagamento non sarà dilazionato ma in un'unica rata.



Il laterale portoghese non ha comunque dimenticato il recentissimo passato all'Inter (che non ha esercitato il diritto di riscatto per via del Fair Play Finanziario) come dimostra il like su Instagram al post con il quale i nerazzurri hanno annunciato l'acquisto di Radja Nainggolan. I tifosi del Biscione apprezzeranno, quelli bianconeri un po' meno...

IL LIKE ALLA PAGINA DELL'INTER