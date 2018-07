Juventus, Villar Perosa si prepara per il debutto di CR7: paese blindato

L'attesa per il debutto di Cristiano Ronaldo è enorme. Il Pallone d'Oro vestirà per la prima volta la maglia della Juventus nella tradizionale sfida in famiglia a Villar Perosa in programma domenica 12 agosto alle 17:30.



I 5.000 biglietti per assitere al match sono andati naturalmente esauriti e la cittadina della Val Chisone ha predisposto imponenti misure di sicurezza come riferisce il sito ufficiale dei Campioni d'Italia. Ad esempio alcune strade saranno chiuse al traffico da venerdì 10 alle ore 22 e dal giorno seguente "verrà emessa ordinanza di divieto di vendita di bevande o alcolici in contenitori di vetro".



Il giorno della partita, dalle 6, "sarà consentito il solo accesso pedonale su via Nazionale nel tratto rotonda\Viale Galileo Ferraris e nel tratto compreso tra Via Assietta e Via Dante Alighieri". Inoltre camper, furgoni, camion non potranno sostare e fermarsi per tutto il territorio cittadino se non negli appositi spazi a loro dedicati, e lo stesso varrà per gli ambulanti. Sarà dunque un esordio a dir poco blindato per CR7.