Juventus, videochiamata di Dybala con i bimbi di Rigopiano

Una piccola grande sorpresa dopo giorni durissimi e prima di giorni forse ancora più duri. Edoardo Di Carlo, 9 anni, e Samuel Di Michelangelo, 7, sono due bambini superstiti della tragedia dell'hotel Rigopiano, travolto il 18 gennaio scorso da una valanga scatenata dal terremoto in centro Italia, e martedì hanno ricevuto una videochiamata da Paulo Dybala (e un messaggio da Gigi Buffon). Il campione della Juventus ha voluto parlare con loro, anche grazie all'assistenza degli psicologi, invitandoli a Torino e regalandogli un sorriso.



Nel disastro in provincia di Pescara, Edoardo ha perso i genitori mentre quelli di Samuel sono ancora tra i dispersi (che sono in tutto 13, 16 le vittime e undici le persone salvate) e la Joya, non nuovo ad iniziative di questo tipo (recentemente ha anche aiutato i clochard di Torino, passando una notte con loro), ha cercato per qualche minuto di fargli scordare la tremenda esperienza che hanno vissuto e i due ne sono rimasti estremamente contenti.