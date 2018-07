Juventus, vertice tra Agnelli e Allegri per CR7

Da sogno e suggestione a operazione concreta. Con il passare delle ore aumentano le possibilità di vedere Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. Dopo il primo incontro tra Jorge Mendes, agente del portoghese, e Florentino Perez, presidente del Real Madrid (presente anche il ds Sanchez), è ormai chiaro che la storia tra il Pallone d'Oro e i Campioni d'Europa è giunta ormai al termine.



A testimonianza del fatto che la trattativa sta per entrare nella fase decisiva il vertice di mercato a Torino: Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri staranno certamente parlando di CR7 mentre non sarebbe indispensabile un viaggio di Marotta e Paratici nella capitale spagnola: per pagare la clausola 'basterebbe' un bonifico. Del resto era avvenuto lo stesso quando venne acquistato Gonzalo Higuain dal Napoli nell'estate del 2016.